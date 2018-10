Vento e mare in burrasca stanno creando problemi nei collegamenti in Sardegna. Il traghetto che doveva partire da Cagliari per Napoli in serata, partirà domani mattina; discorso analogo per il Civitavecchia-Cagliari che sarebbe dovuto salpare in serata e invece mollerà gli ormeggi sempre domani mattina. Problemi anche nei collegamenti tra Portoscuso e Carloforte, nell’isola di San Pietro. Sono garantiti solo con Calasetta. Chiuso il porto canale di Cagliari e gli attracchi per gli stabilimenti Syndial e Saras.

Non va meglio sul fronte dei collegamenti ferroviari: un treno regionale della linea Cagliari-Macomer è fermo tra

Sant’Anna e Oristano dopo l’urto con un albero sulla linea ferroviaria. A bordo c’erano 47 passeggeri: nessun danno ai viaggiatori e al personale, ma sono rimasti tutti sul treno in quanto le condizioni non permettono di scendere. Un altro treno regionale è fermo nella stazione di Solarussa, con 30 viaggiatori a bordo, per la presenza di un albero sulla sede ferroviaria. È stato predisposto un servizio sostitutivo con autobus.