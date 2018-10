Nonostante le piogge siano finite continuano i crolli in Sardegna: dopo il pezzo di solaio che è caduto a Nuoro nell’androne di una scuola materna, a Cagliari è letteralmente sprofondato un pezzo di via asfalto (nella foto Ansa), in via Pola, quasi all’incrocio con via Mameli. La voragine si è aperta nella notte: Sono intervenuti i vigili del Fuoco e la Polizia municipale, che ha transennato la zona e chiuso la strada alcuni metri prima in attesa che vengano avviati i lavori di riparazione. Conseguenze del maltempo nella giornata di oggi anche a Posada, nel Nuorese, dove un alberto è caduto su una Fiat Panda in transito: a staccarsi è stato un eucaliptus che ha sfondato la cappotta della vettura. Una donna alla guida, una 68enne, Clelia Maiale, è rimasta ferita. La donna, subito soccorsa da alcuni passanti e trasportata al San Francesco di Nuoro.

