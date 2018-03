È primavera in bianco in Sardegna: dal Nuorese all’Altipiano di Campeda ecco l’Isola sotto la neve. I fiocchi, abbondanti, sono arrivati rispettando le previsioni meteo di questi giorni che hanno fatto scattare l’allerta prolungata di ventiquattro ore, sino a domani 23 marzo, proprio per via della nuova ondata di freddo (leggi qui).

La neve era attesa sopra i seicento metri. Ma come successo a Urzulei è arrivata anche a una quota leggermente più bassa, intorno ai cinquecento (leggi qui). Al momento non si registrano disagi: le pattuglie della Polstrada stanno monitorando la circolazione in tutti i treatti stradali dove c’è l’obbligo di catene o comunque l’utilizzo dei pneumatici invernali. Vi proponiamo, come nella galleria fotografica sotto, la carrellata di immagini.