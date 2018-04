Una lettrice, chiedendo di conservare l’anonimato, ci ha mandato alla mail della redazione la foto al governatore Francesco Pigliaru in pullman. L’immagine è stata scattata oggi, intorno alle 19,30 sulla linea 1 del Ctm e ha fatto subito pensare al neopresidente della Camera, Roberto Fico, che il 26 marzo scorso, nel suo primo giorno di lavoro come terza carica dello Stato, raggiunse Montecitorio in autobus.

Ma tra Fico e Pigliaru c’è una differenza: il presidente della Camera, come risultato dai rimborsi spesa chiesti nella passata legislatura, ha quasi sempre utilizzato il taxi durante il suo primo quinquennio da deputato. Tanto che gli scatti sull’autobus di Roma in coincidenza con l’inizio del nuovo mandato aveva scatenato non poche polemiche facendo pensare a una scelta propagandistica. Pigliaru, invece, il pullman lo prende abitualmente. Anche quando è vuoto, come si vede nella foto.