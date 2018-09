Tre distinti incidenti stradali sono avvenuti questo pomeriggio a Cagliari, Capoterra e San Giovanni Suergiu: tre persone sono state trasportate con codice rosso in ospedale. A Cagliari, lungo l’Asse Mediano in direzione Poetto, all’altezza di via dei Valenzani una automobilista ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere contro lo spartitraffico.

La donna è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata al Brotzu in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi e per far defluire il traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Sempre i vigili urbani sono intervenuti nell’incidente a Capoterra che ha visto coinvolte una moto e un’auto. Ferito il centauro, trasportato con codice rosso all’ospedale Marino. Non è in pericolo di vita. L’ultimo incidente si è verificato a San Giovanni Suergiu, dove sono rimaste ferite due persone nelle scontro frontale tra due auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.