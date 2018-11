Si chiama “Villaggio Marina Coworkingspace“, si trova a Marina di Porto Cervo, è uno spazio ad alto coefficiente tecnologico ed è l’ultima trovata di Smeralda Holding per i giovani nuovi imprenditori di Arzachena. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Smeralda Holding per il territorio” e ha il patrocinio del Comune di Arzachena.

È rivolta a giovani freelance, nuovi imprenditori, studenti e nomadi digitali che intendano sviluppare un’attività imprenditoriale in linea con la vocazione turistica del territorio. Èufficialmente aperto il bando per l’assegnazione gratuita per un anno di quattro postazioni di lavoro condivise. È rivolto a persone fisiche, società o gruppi non ancora organizzati ma con un progetto imprenditoriale, residenti o nati ad Arzachena, tra i 18 e i 35 anni d’età. Le candidature saranno vagliate da una commissione tecnica per favorire la nascita e il consolidamento di giovani imprese capaci di innovare il profilo produttivo del panorama economico locale “Proseguiamo nell’impegno per lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso il sostegno a iniziative di educazione, formazione, lavoro e sport per i giovani di Arzachena – dichiara Mario Ferraro, ad di Sardegna Resorts e Smeralda Holding – Promuoviamo la diffusione della cultura collaborativa tra giovani freelance e nuovi imprenditori provenienti da settori differenti crediamo che la condivisione di spazi e strumenti tecnologici possa incentivare lo scambio di conoscenze ed esperienze, favorendo la nascita di una vera e propria community”. Come spiega la vicesindaca e assessora delle Politiche giovanili di Arzachena, Cristina Usai, “abbiamo accolto l’iniziativa con entusiasmo perché è al passo coi tempi e punta sull’imprenditorialità giovanile e l’innovazione”.