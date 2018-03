Strada provinciale 111 tra Gadoni e Seulo chiusa la traffico per una frana. I carabinieri della Stazione di Seulo, sono intervenuti ieri sera sulla provinciale nel punto in cui si è staccata una parte di un costone roccioso. A causa delle incessanti piogge che stanno imperversando nella zona, la frana ha portato a valle detriti e arbusti che hanno invaso parzialmente la sede stradale in prossimità del km 17-300 in località Nardoa-Sa Perda Orrubia. I militari hanno dovuto presidiare la zona sino alla chiusura del traffico, anche a causa del rischio di ulteriori cadute di massi. La viabilità ha risentito della chiusura della strada che sarà riaperta non appena saranno messi in sicurezza i fianchi franosi che costeggiano la carreggiata. I carabinieri raccomandano la massima prudenza nel transitare sulla provinciale e di moderare la velocità.