Nell’ultimo anno la Guardia di Finanza in Sardegna, sul fronte della lotta all’evasione fiscale, ha concluso 295 indagini delegate dall’autorità giudiziaria e 1.613 ispezioni. Ha individuato 249 evasori totali, 151 responsabili di reati fiscali, 110 datori di lavoro che hanno impiegato 253 lavoratori in nero. le fiamme gialle hanno anche scoperto 217 milioni di euro di denaro non dichiarato e su cui non sono state pagate le tasse e 32,5 milioni di euro di Iva evasa. il bilancio dell’attività dei militari è stato fatto dal generale Bruno Bartoloni, comandante regionale della Guardia di finanza, in occasione della della cerimonia per il 244/o anniversario della fondazione delle Fiamme gialle che si è tenuta alla caserma Efisio Satta. Presenti autori civili militari e religiose di tuta la regione.

Nel contrasto alle truffe su fondi pubblici e all’illegalità nella pubblica amministrazione sono stati fatti 691 interventi tra indagini di polizia giudiziaria e accertamenti richiesti dalla Corte dei conti. Ben 219 milioni di euro è la cifra portata alla valutazione della Corte dei conti come possibile danno erariale, monitorati appalti pubblici per 65milioni di euro. “Il contesto economico sardo è descritto dai documenti di analisi recentemente resi disponibili come ancora fragile, seppur connotato dà segnali di ripresa – ha spiegato il comandante regionale – Svolgere funzioni di tutela della legalità economica finanziaria in un contesto di crisi rafforza la necessità di operare in modo mirato. Questo è stato fatto cercando di individuare le priorità del territorio e operando, laddove possibile, approfondite analisi di rischio”. “Per quanto attiene al controllo della spesa pubblica – ha evidenziato ancora il generale Bartoloni – è stato attivato un protocollo di intesa con la Regione in materia di spesa sanitaria, mentre è in corso di definizione un ulteriore protocollo di portata più generale, orientato tra l’altro, alla tutela delle risorse di origine comunitaria”. Sul versante del contrasto alla criminalità economico finanziaria, infine, sono state eseguite 183 indagini patrimoniali presentate proposte di sequestro per 33 milioni di euro.