Stava cercando di recuperare il secchio caduto nel pozzo, ma ha perso l’equilibrio ed è finito dentro. È questa la dinamica dell’incidente nel quale questa mattina a Villanovafranca ha perso la vita Alessandro Madeddu, pensionato 88 anni. Il fatto è avvenuto nel cortile della casa, in ivia Gramsci.

Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono calati nel pozzo con l’aiuto dei colleghi del nucleo Saf (soccorso alpino fluviale), tutti arrivati da Cagliari. I carabinieri della Compagnia di Sanluri, nel frattempo, hanno lavorato per ricostruire la tragedia. Grazie alla presenza di una telecamera di sicurezza installata all’esterno della casa, l’incidente è stato ripreso in tutte le sue fasi: l’occhio elettronico ha infatti inquadrato l’anziano che si sporgeva per recuperare il secchio, poi la perdita di equilibro e la caduta, fatale, nel pozzo.