L’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo, centro di riferimento nazionale per l’accertamento della malattia sugli animali, ha confermato la positività al virus della Febbre del Nilo nelle zanzare rinvenute nel territorio del Comune di Ottana (Nuoro) nel corso delle attività di sorveglianza messe in atto dal Dipartimento di prevenzione della Ats-Assl di Nuoro in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Sono inoltre risultati positivi al virus tre esemplari di cornacchia grigia abbattuti a Nuoro, in località Corte e a Prato Sardo, e a Siniscola, in località Marfili, durante le operazioni di sorveglianza effettuate sugli uccelli stanziali appartenenti alle specie bersaglio.

Il Dipartimento di prevenzione di Nuoro invita la popolazione “a collaborare nel monitoraggio della malattia sul territorio: nel caso in cui si trovi la carcassa di un volatile – si legge in una nota -, i cittadini sono chiamati a contattare i servizi veterinari Assl ai numeri 0784 240079/240010 per segnalarne la presenza, così da consentirne l’analisi e permettere di individuare con maggiore precisione e rapidità le zone in cui esiste circolazione virale”. Lo stesso Dipartimento ricorda “l’importanza dell’adozione di misure di prevenzione e protezione personale e ambientale dalle punture di zanzara, insetto che veicola la malattia dai volatili infetti all’uomo, attraverso l’uso di repellenti, l’installazione di zanzariere e l’eliminazione dei ristagni

d’acqua da tutti gli ambienti frequentati”. Dopo l’Oristanese e l’Ogliastra, il virus è dunque presente anche nel Nuorese.