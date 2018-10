Hanno beneficiato del gratuito patrocinio per sostenere le spese legali in processi penali in cui erano imputati, ma per ottenerlo avevano presentato false certificazioni di reddito e sul patrimonio. Tre persone sono state denunciate dagli uomini della brigata della Guardia di Finanza di Isili. I militari hanno ricostruito le presunte falsificazioni incrociando autocertificazioni, banche dati, documentazione contabile. Così hanno individuato i tre casi. In particolare è emerso che i tre beneficiari avevano ‘dimenticato’ di indicare i terreni e gli immobili di proprietà, “per nascondere la reale condizione economica e familiare che avrebbe impedito di avvalersi della tutela legale a spese dello Stato”, hanno verbalizzato i finanzieri. Per i tre responsabili oltre alla denuncia sono scattate la sanzione pecuniaria e la revoca dell’agevolazione. Dovranno anche restituire le somme già percepite.