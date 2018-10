Il cadavere di un uomo di 35 anni è stato trovato oggi pomeriggio dentro una roulotte parcheggiata in viale Colombo a Cagliari, in un cortile privato. Al momento le cause del decesso sono sconosciute. È stato il proprietario della stessa roulotte ad accorgersi del corpo, steso sul pavimento. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. I carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Villanova, arrivati in viale Colombo, hanno avviato le indagini.

Si indaga a tutto campo e non si può nemmeno escludere l’omicidio: il 35enne potrebbe essere stato portato cadavere dentro la roulette. Oppure è entrato con le sue gambe ed è morto per cause che saranno accertata con molta probabilità dall’autopsia, quasi scontata in casi come questi.