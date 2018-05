L’Anas, la spa nazionale delle strade, ha diffuso alle 12,51 l’elenco con tutte le strade sarde chiuse a causa del maltempo: le forti piogge stanno facendo esondare fiumi e torrenti con allagamenti importanti che possono rendere pericolosa la circolazione. Da qui la decisione di bloccare alcuni tratti.

Lungo la statale 131 dcn, quella che dal bivio di Abbasanta porta a Nuoro e Olbia, per l’esondazione del fiume Tirso c’è una deviazione in direzione nord al chilometro 13; per chi invece viaggia dalla Gallura e dalla Barbagia verso Oristano, la deviazione è al chilometro 26. L’allagamento riguarda infatti entrambi i sensi di marcia.

Nella statale 128 bis, la cosiddetta ‘Centrale Sarda’ che collega Olbia a Sassari, il tratto chiuso è al chilometro 30 vicino a Ozieri, sempre a causa di un allagamento dell’asse stradale.

Disagi per gli automobilisti anche sulla Orientale sarda, la statale 125, nel Nord Sardegna: è chiuso al traffico un tratto nel Comune di Budoni.

Ancora: dal chilometro 32,500 al 33,500 è chiusa la statale 389 tra Buddusò e Correboi: qui è esondato il Rio Mannu. La circolazione è deviata anche in questo caso su una strada provinciale.

Chiusura comunicata dall’Anas pure lungo la statale 200 dell’Anglona: a causa di una frana è da ieri bloccato il tratto che va da Castelsardo a Lu Bagnu, al chilometro 29.

Per controllare la situazione del traffico in tempo reale, è possibile scaricare l’applicazione ‘Vai’ di Anas, disponibile gratuitamente in ‘App store’ e in ‘Play store’. Inoltre è attivo il servizio clienti ‘Pronto Anas’ chiamando il numero verde 800.841.148 che è ugualmente gratuito.