Due espianti multiorgano donano nuove speranze di una vita normale ad altrettanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto in Sardegna e nella penisola. Gli espianti polmone-cuori-rene e fegato-reni, sono stati effettuati nei giorni scorsi all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, su due donatori poco più che 50enni. I prelievi sono stati portati a termine dopo un’attenta attività di segnalazione e osservazione effettuata da un team multidisciplinare di professionisti, un anestesista, un neurologo e un medico della direzione sanitaria del presidio ospedaliero sassarese. La notizia dei due espianti è stata data dal direttore del dipartimento dell’Emergenza urgenza dell’Aou di Sassari, Pier Paolo Terragni, in apertura dell’evento formativo dal titolo ‘Percorso che conduce dalla donazione al trapianto’ che si è svolto ieri all’Istituto di Igiene. “Con questi prelievi Sassari si conferma ai primi posti in Sardegna per le donazioni”, spiegano Terragni e il direttore generale dell’Aou di sassarese, Antonio D’Urso.