Il Forte Village Sardegna di Pula, scelto da Forbes come miglior Family Resort al mondo tra le nomination dei global travel experts di Virtuos, ospiterà la seconda edizione degli Chef Awards, considerati gli Oscar della ristorazione della cucina italiana e non solo. L’evento, organizzato dalla società Ltg Consulting, si svolgerà il 14 maggio: a fare da giudice sarà internet, in una delle location più esclusive al mondo, tempio dei grandi chef e dei più famosi interpreti della cucina internazionale. Protagonisti della giornata saranno i 100 Best Chef.

Quest’anno Chef Awards amplia i propri criteri di selezione mettendo a confronto 206353 ristoranti online e 8178349 recensioni per una selezionate finale di 1070 ristoranti con la migliore web reputation (qui la lista completa) (470 ristoranti in più rispetto lo scorso anno). Il focus su cui si basa è la raccolta, sviluppo ed analisi di recensioni online, una nuova visione di studio della ristorazione. Chef Awards utilizza tecnologie di Big Data in maniera utile ed efficiente, generando conoscenza tramite strumenti innovativi e know – how proprietari. L’obiettivo del progetto è dare importanza ai ristoranti italiani, alla loro cucina, alla loro storia e cultura, basandosi sul parere delle persone che hanno avuto modo di conoscerla e testarla di persona.

I riconoscimenti degli Chef Awards saranno assegnati sulla base da una classifica nazionale oggettiva di web reputation.

Le categorie di premiazione per la seconda edizione saranno le seguenti: 1070 Ristoranti selezionati; 100 Best Chef otterranno il riconoscimento; 3 Ambasciatori selezionati dal progetto Italian Tour suddivisi per Nord, Centro e Sud; Ambasciatore Italiano all’estero; 12 Best Chef premiati per categoria; 2 Special Awards.

I Best Chef saranno premiati per categoria: il premio andrà a coloro che avranno ottenuto dalla comparazione delle recensioni il miglior punteggio ed il premio sarà assegnato allo chef, la cui cucina rispecchia a pieno le categoria “chiave” su cui si basa Chef Awards. Ecco i premi: Best Chef Under 30; Best Chef Donna; Best Chef Over 30; Best Chef Bio; Best Chef Sostenibile; Best Chef Tradizione; Best Chef Rivelazione; Best Chef Pastry; Best Chef Arte Creativo; Best Chef Innovativo; Best Chef Awards 2018; Special Awards.

Tra le novità di questa seconda edizione ci sarà la Premiazione Ambasciatore Italiano all’Estero: i Best Chef dell’edizione passata avranno modo di sperimentare la propria creatività e fantasia direttamente ai fornelli. Il web li ha premiati come migliori chef selezionati tra 600 ristoranti in gara, ora spetta a loro stupire la platea di ospiti presenti con un’autentica esperienza gourmet. Un team di lavoro che presenterà i propri piatti, votati in diretta tramite l’App di Chef Awards, una sfida che decreterà l’Ambasciatore Italiano all’estero per Chef Awards.

La semplicità in cucina sarà il fil rounge della serata di Gala. Ai Best Chef saranno forniti prodotti dell’eccellenza gastronomica Italiana. Lo scopo sarà quello di interpretare una cucina moderna, che si fonda sulla qualità e sostanza dei suoi ingredienti, un valore aggiunto che esprime al meglio l’approccio etico del premio. La cucina Italiana è riconosciuta come la migliore in tutto in mondo, un buon piatto di pasta al pomodoro può diventare il piatto d’eccellenza. Spesso il “lusso” si fonda proprio sulla semplicità, sta a noi esprimerla grazie ai nostri chef nel modo giusto.

Premiazioni Progetto Italian Tour Italian Tour: un viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti italiani. Un nuovo percorso alla ricerca delle eccellenze gastronomiche del Bel Paese. Un’opportunità per promuovere e far conoscere da vicino la cucina, lo chef e la storia di ciascun ristorante, attraverso la creazione della “ricetta” dedicata ad Italian Tour, basata sull’autenticità della tradizione, dei prodotti locali e del territorio. Trasparenza, conoscenza, futuro saranno i principi portanti del percorso. Il ristorante durante il percorso realizzerà per “Chef Awards Italian Tour” una ricetta attraverso l’utilizzo di prodotti locali dando voce al territorio, ricetta che sarà proposta durante una serata-evento e direttamente recensita dai presenti per Ingredienti, Gusto, Idea e Abbinamenti.

Premiazioni Special Awards. Il ristorante in nomination più attivo sui social ottiene una maggiorazione del 2% alla propria media ottenuta dalla comparazione tra i due portali prescelti per l’analisi e potrà concorrere fino al 1 maggio (data ufficiale di chiusura) per poter essere scelto tra i “best 100”. Il ristorante affiliato che totalizzerà entro il 1 maggio 2018 il maggior numero di view, like, condivisioni sui 4 post programmati riceverà il premio speciale Chef Awards 2018 – Special Awards ( Digital & Social)

Anche quest’anno numerosi gli sponsor che hanno confermato il proprio sostegno agli Chef Awards e nuovi che hanno aderito all’iniziativa: da sponsor di settore mondo HO.RE.CA, alle aziende del mondo Digital ai grandi brand di lusso. L’evento, grazie al suo concept innovativo, si attesta come l’appuntamento digital-food per eccellenza. Chef Awards in collaborazione con Cash Back World promuoverà all’interno del circuito i progetti solidali Child & Family e Greenfinity e grazie a Chef Back Card, si potrà contribuire e decidere di donare per ogni acquisto con i partner affiliati un piccolo contributo a favore della Child & Family Foundation, un’organizzazione che aiuta a combattere la malnutrizione infantile nel mondo e di Greeninfinity Foundation Associazione per la salvaguardia ambientale.