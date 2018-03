Il giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario si sono presentati in Tribunale a Cagliari e hanno letto un documento in cui chiedono che anche l’ultimo della graduatoria dei 4915 assistenti giudiziari risultati idonei al concorso per 800 posti del 22 novembre del 2016 venga al più presto assunto. Adesso per 43 di loro è arrivato il contratto ma almeno un centinaio dovranno ancora attendere. Anche gli assistenti sardi hanno aderito alla campagna social promossa dal Comitato idonei assistenti giudiziari mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica e i politici sulla situazione che li vede protagonisti. Nonostante le ultime assunzioni, sono 2071 gli assistenti ancora “fermi” e tra questi almeno un centinaio sono sardi. “Ancora una volta i futuri Assistenti Giudiziari ribadiscono “#iosono4915 #scorrila”, a testimonianza che l’azione del Comitato non si fermerà fino a che l’idoneo numero 4915 non abbia apposto la sua firma sul contratto di lavoro – spiega in una nota il Comitato -. La nostra campagna è anche mirata a lanciare un messaggio al futuro ministro della Giustizia e alle forze politiche, affinché si adoperino per lo scorrimento degli ultimi 2071 idonei rimasti in graduatoria, anche in considerazione della carenza di personale che persiste negli uffici giudiziari di tutta Italia e che non verrà colmata neanche con le nuove immissioni”.

In Sardegna nel concorso di due anni fa sono risultati idonei 200 assistenti: 91 provenienti da Cagliari e provincia, 52 da Sassari, 39 da Nuoro e 18 da Oristano. Gli ultimi 53 che hanno firmato in questi giorni hanno scelto e ottenuto come sede la Sardegna. “Auspichiamo che avvenga al più presto lo scorrimento totale della graduatoria in modo che anche gli ultimi vengano assunti – spiega Stefano Zedda referente del Ciag per la Sardegna – speriamo anche che si sblocchi il turn over”.