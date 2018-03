Al bar oppure al market, anziché al lavoro. Ma ci sono anche casi di cartellini timbrati per interposta persona, così come l’auto aziendale utilizzata più del necessario. Sono questi i fatti chiave dell’inchiesta sull’assenteismo all‘ex Asl di Sassari. II fascicolo è in mano alla sostituto procuratore Cristina Carunchio che ha iscritto sul registro degli indagati undici dipendenti che sono passati alla asl unica Ats con la riforma della sanità regionale. A livello territoriale l’azienda si chiama Assl. Gli undici sono tutti accusati di truffa e lavorano operano nel poliambulatorio della Assl distaccato a Sorso, dove ci sono i servizi di igiene e sanità pubblica, ginecologia, ostetricia, pediatria e psicologia, più il punto prelievi per anziani e la guardia medica.

La notizia dell’apertura dell’indagine è stata pubblicata da La Nuova Sardegna. Stando alla ricostruzione del quotidiano, per tre di loro è ipotizzato anche il reato di peculato. Per la Procura, i lavoratori “simulavano la presenza in servizio, attestandola con il proprio badge, quando invece risultavano ingiustificatamente assenti dal posto di lavoro. E così inducevano in errore l’Ats Sardegna circa la relativa presenza sul posto di lavoro, procurandosi un ingiusto profitto”, ha riportato il quotidiano.

Il lavoro investigativo è stato svolto anche attraverso i carabinieri dei Nas, i quali avrebbero scoperto, attraverso l’utilizzo di tre videocamere, di pedinamenti e di controlli incrociati, una serie di assenze ingiustificate dal lavoro. Il gip di Sassari dovrà pronunciarsi ora sulla richiesta di sospensione dal servizio che il sostituto procuratore ha formulato per tutti e sull’obbligo di dimora richiesto solo per tre dei dipendenti dell’Ats. Gli indagati sono già stati interrogati di fronte ai loro legali.