Era sporco, con pareti scrostate, ruggine e gli alimenti erano poggiati sul pavimento accanto ad altri prodotti non alimentari. È quanto hanno scoperto i militari del Nas di Cagliari in un ristorante cinese di via del Fangario. La titolare, una donna di 31 anni, è stata multata, segnalata all’autorità Amministrativa e obbligata a chiudere il ristorante fino a quando non saranno ripristinate le idonee condizioni igieniche e strutturali. Il blitz è scattato alcuni giorni fa. Appena entrati nel locale i militari, coordinati dal maggiore Davide Colajanni, hanno notato subito la sporcizia. Alla titolare è stato contestato di “aver omesso di mantenere i requisiti minimi igienico strutturali del proprio esercizio”, “aver omesso di tenere puliti e in buone condizioni i locali e le attrezzature del laboratorio di produzione e deposito alimenti”, e “aver omesso di applicare procedure autocontrollo secondo il sistema Haccp”. La donna dovrà pagare una multa da 3mila euro.