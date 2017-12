Il mare d’inverno in Sardegna costa poco. E infatti Olbia e Alghero sono nella top ten nazionale delle case vacanza più economiche per Capodanno. La città gallurese è addirittura al secondo posto in Italia: una persona paga a notte quattordici euro. Per risparmiare, appena un euro, si deve andare a Palermo, la capitale del San Silvestro low cost.

Sono i risultati di un’analisi di CaseVacanza.it (http://www.casevacanza.it) sui prezzi degli affitti brevi per il weekend di Capodanno. La spesa media in Italia è pari a 30 euro, ma se si sale in montagna salgono i costi, anche sopra gli ottanta euro. La Sardegna, d’inverno, offre ancora mare e feste in piazza con i big della musica. Un discorso che vale non solo per Olbia, ma anche per Alghero: la città catalana è al settimo posto in Italia con diciassette euro a notte.

I budget più alti – e lo sanno anche tanti sardi che per le festività scelgono di andare a sciare nelle più rinomate piste del nord Italia – per affittare una casa vacanza a Capodanno sono quelli a Livigno, la meta più costosa in assoluto, con una cifra media richiesta di 83 euro a notte a persona, seguita da Selva di Val Gardena e Pré-Saint-Didier, dove si spendono rispettivamente 75 e 70 euro. Undici delle 15 località più costose per i soggiorni a Capodanno sono mete di montagna dell’arco alpino e di quello appenninico dell’Abruzzo, con Rivisondoli e Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila. Molto richiesto anche il lago di Como, dove si registrano costi medi tra i 49 euro di Bellagio e i 58 euro di Como città.