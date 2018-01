Un ragazzo di Senorbì, ventenne, è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per meningite. Il giovane è in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento, secondo quanto riferisce la Assl-Ats, l’azienda socio-sanitaria locale (la ex Asl 8). Dall’inizio dell’anno è il quinto caso in Sardegna.

A confermare il ricovero per meningite è la stessa azienda che in una nota parla di “meningococco gruppo B”. Dal punto di vista della profilassi, “sono stati attivati i protocolli di sicurezza previsti per questo tipo di casi e che comprendono le analisi di laboratorio (nel caso specifico svolte dal laboratorio analisi della Assl di Carbonia) per stabilire quali sono gli agenti microbiologici causa delle malattie e la cura necessaria”. Il paziente verrà trattato con “antibiotici per via orale”, prosegue la nota della Assl-Ats.

Proprio a Cagliari, il 2 gennaio scorso, era stata ricoverata una ragazza per sospetta meningite (leggi qui) nello stesso reparto del Santissima Trinità. Il giorno dopo la conferma. Un centinaio di persone vennero anche sottoposte a profilassi, ma poi il caso si sgonfiò perché la malattia non era più contagiosa quando la giovane è finita in ospedale. A Nuoro, nei giorni successivi, altri due casi con un anziano e la sua badante ricoverati. Poi la morte di Luca Pisano, il 19enne ogliastrino di Tortolì deceduto il 9 gennaio. L’allarme è scattato anche a Olbia, ma si è rivelato infondato perché il 50enne su cui si erano allungati i sospetti di meningite era stato colpito da “pneumococco“, avevano accertato l’11 gennaio i medici del Giovanni Paolo II.