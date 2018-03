Folla di visitatori questa mattina per i monumenti della Cagliari sotterranea ed ex militare. Nel pomeriggio di oggi proseguiranno le visite guidate nel vecchio Deposito sotterraneo di carburanti militari dell’Aeronautica, a Monte Urpinu. Nonostante la giornata di maltempo sono stati moltissimi i visitatori che hanno risposto alla chiamata del Fai. Nei cancelli di via Is Guadazzonis, angolo via Cagna, sono state più di centinaio le persone che sfidando la pioggia hanno scelto di visitare i monumenti sotterranei proposti dalle guide turistiche capitanate da Marcello Polastri. Le visite proseguiranno regolari nel pomeriggio condotte anche dalla community di Sardegna Sotterranea con ItalTours, City Angel’s, Amici di Sardegna, GCC, scuola Michelangelo e Liceo scientifico Euclide.