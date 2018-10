Festival Tuttestorie assieme a CTM, Editoriale Scienza e il Ludomastro Carlo Carzan mettono in campo una nuova collaborazione pensata per grandi e piccini e intitolata Tour Istedda Einstein. Un viaggio speciale per allenare le capacità del cervello, un gioco pensato per le famiglie che in città alleneranno la logica, la pace, il coraggio, l’immaginazione, il metodo scientifico, per provare a esaudire l’ultimo desiderio di Einstein.

La storia ideata è quella del grande genio della relatività Einstein che insieme ai suoi più fidati collaboratori e amici scienziati, fa una scoperta che però non ha mai divulgato. I suoi appunti sono stati portati a Cagliari da un giovane scienziato italiano, nascosti tra strade e luoghi, della città. Mostrano una stella speciale, quella che spiega il segreto della nascita dell’universo, il desiderio di tutti i più grandi scienziati. Qual è la stella tra le tante che Albert Einstein ha individuato? Per scoprirlo bisogna imparare a pensare come il grande genio e raccogliere le informazioni, salire sul Bus dei Desideri e iniziare il viaggio. Allenare le capacità del cervello con Albert e il Ludomastro, trovare indizi, sia dentro il bus, che in alcuni luoghi particolari della città, tutto questo sarà necessario per trovare la stella misteriosa. Un gioco pensato per far divertire insieme adulti e bambini, che alleneranno la logica, la pace, il coraggio, l’immaginazione, il metodo scientifico, per provare a esaudire l’ultimo desiderio di Einstein.

Partenze del tour venerdì 5 ottobre alle 17:30, sabato 6 alle 17:00, domenica 7 alle 10:30 e 17:00, prenotazione presso la biglietteria del festival.