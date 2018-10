Sono già decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, rami e cornicioni pericolanti a Cagliari e nell’hinterland. Un ramo, in particolare, è caduto in via Barone Rossi colpendo tre auto in sosta e danneggiandole. Una persona che transitava nella zona è rimasta lievemente ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. L’area è stata transennata, gli operai del verde pubblico stanno recuperando i vari rami a terra, mentre i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area.

