Otto quintali di droga sequestrati in un anno e centinaia di arresti. È il dato più significativo del bilancio 2017 dei carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, ottenuto, per quanto riguarda gli stupefacenti, con il contributo Nucleo cinofili dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta e il Nucleo elicotteri di Olbia. Nel dettaglio sono stati sequestrati 701 chili di marijuana e 10mila e 463 piante, 22 chili di cocaina e 6,7 chili di droghe sintetiche.

Nell’attività di contrasto al mercato degli stupefacenti sono state 79 le persone arrestate, 134 quelle denunciate e 195 le segnalazioni come assuntori, tra cui 11 minorenni. Sul fronte furti e rapine in un anno sono stati effettuati 224 arresti e 2.200 persone sono state deferite in stato di libertà, a fronte di oltre 5mila reati denunciati. Oltre 100, invece, le denunce per truffe informatiche. Sono stati diffusi anche i dati dei controlli sulle strade, che hanno visto impegnate nel corso del 2017 oltre 50mila pattuglie. Durante questa attività sono state 5.500 le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice stradale, 231 le persone deferite in stato di ebbrezza e circa 750 le patenti o carte di circolazione ritirate. Altre 300 persone sono state allontanate con il foglio di via obbligatorio.