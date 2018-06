Un Falcon 900 dell’Aeronautica militare è in volo in questo momento – notizia delle 21.23 – dalla Sardegna in direzione Roma per trasportare d’urgenza un bimbo di appena cinquanta giorni in pericolo di vita a causa di gravi problemi respiratori.Il piccolo viaggia all’interno di una culla termica per il costante monitoraggio delle funzioni vitali, assistito da un’equipe medica ed accompagnato dai genitori. All’arrivo sullo scalo militare romano di Ciampino, il bimbo verrà poi trasferito all’ospedale Gemelli. Giunta la richiesta dalla Prefettura di Nuoro, la Sala situazioni del comando Squadra aerea ha immediatamente disposto il “volo ambulanza” con il vettore più idoneo tra quelli in prontezza per questo genere di esigenze a favore della collettività, in questo caso un Falcon del 31 Stormo di Ciampino.