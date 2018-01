“Al termine di un accurato lavoro con cui sono stati predisposti i profili professionali delle 60-70 figure di vertice, l’Azienda per la tutela della salute sarà operativa in tutte le sue strutture dal primo di febbraio”. Lo ha annunciato oggi in commissione Sanità il direttore generale Fulvio Moirano (nella foto) che, con il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari Graziella Pintus e i vertici delle aziende ospedaliere-universitarie di Cagliari, Giorgio Sorrentino e di Sassari, Antonio D’Urso, ha informato i membri del parlamentino presieduto da Raimondo Perra sullo stato di attuazione della riforma.

Sempre in materia di personale, Moirano ha parlato di un “fabbisogno complessivo di circa 17mila unità delle quali 15mila in ruolo ed altre mille circa con contratti a tempo determinato o altre forme di collaborazione per cui, al di là dei percorsi di stabilizzazione e di scorrimento delle graduatorie, occorrerà fare concorsi: per questo attendiamo le linee-guida della Giunta dopo le modifiche dell’atto aziendale approvate dal Consiglio regionale”.

Quanto alle gare, il dg ha smentito la tesi secondo la quale “prima era tutto regolare nelle otto Asl mentre ora le cose non funzionano. Non è così: ci sono state azioni della magistratura, ed alcune sono ancora in corso, proprio perché non si facevano gare, noi ne abbiamo già fatte più di 100”. Infine un passaggio sulla spesa farmaceutica: “La Sardegna è uscita dalla zona retrocessione ed è sempre più vicina alla media nazionale, ma ci sono ulteriori margini di miglioramento”.