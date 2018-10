Arzana rende omaggio a Gigi Riva. È dedicata a Rombo di tuono la 22° edizione del Porcino d’Oro, in programma sabato 3 e domenica 4 novembre e nel segno del gemellaggio tra Sardegna e Lombardia. Al bomber dello storico scudetto sarà consegnata una targa con la scritta “A Gigi Riva con tutto il nostro affetto” che sarà ritirata dal figlio Nicola. Il 4 novembre i cada die teatro portano in scena alle 18 “Riva Luigi ’69 ’70. Cagliari ai dì dello scudetto” scritto, diretto e interpretato da Alessandro Lay. Il giornalista Paolo Mastino curerà un omaggio al bomber

originario di Leggiuno e sardo d’adozione, tra parole e rari filmati di inizio carriera.

Il trait d’union tra Sardegna e Lombardia sarà rappresentato anche da due eccellenze sarde trapiantate a Milano, il pubblicitario Gavino Sanna e Sergio Mei, executive chef del Four Seasons di Milano. Anche per loro Pro Loco e Comune, che organizzano la manifestazione, hanno riservato una targa riconoscimento. Ci sarà un premio/ricordo speciale per Paolo Pillonca, autore e giornalista recentemente scomparso. Per due giorni il piccolo centro montano del Gennargentu, con la sua comunità di 2.500 abitanti, sarà animata da convegni, mostre, escursioni micologiche e spettacoli folkloristici. Protagonisti saranno i funghi, preziosa risorsa del territorio, ricercatissimi dagli chef per la straordinaria qualità e i profumi unici, con la gara gastronomica e la consegna dei Porcini d’Oro e Argento. “A difendere i colori della Sardegna in cucina saranno gli chef di terza generazione – spiega Raffaele Sestu, presidente regionale Pro Loco – Alberto Secci, Salvatore Camedda e Graziano Ladu. Si confronteranno con i colleghi lombardi”. Ad arricchire le due giornate saranno il Coro Ortobene e il cantautore Piero Marras. “Il Porcino d’Oro al suo 22° compleanno svolge ancora il suo ruolo pregevole di far conoscere i tesori del nostro territorio”, commenta il sindaco di Arzana, Marco Melis.