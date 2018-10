Adolescenti cagliaritani protagonisti. Conduttori e cronisti di web radio, in prima linea nel cantiere edile all’interno del carcere minorile di Quartucciu, aperto per rendere più accoglienti gli spazi, co-pianificatori al tavolo del Ctm per percorsi a misura di ragazzi. Prende il via nell’area metropolitana di Cagliari Skillellé, in gergo cagliaritano “Ragazzini”, un progetto pilota che coinvolge famiglie, istituzioni e imprese con la proposta di un inedito modello di welfare denominato “Presidio civico”.

Quattro le aree territoriali ad alta intensità di adolescenti, candidate a trasformarsi, appunto, in presidi civici, dove si dispiega l’azione di Skillellé: l’Ufficio di Città 3 nel quartiere di Is Mirrionis, dove risiede la percentuale più alta di ragazzi tra i 14 e 18 anni, un luogo segnato da fenomeni di degrado, bassi livelli di occupazione (30%) e di scolarità, il 30% dei residenti possiede solo la licenza elementare. Ancora: il Liceo Euclide, che conta un tasso di pendolarismo pari al 77,6%, il Liceo Eleonora D’Arborea e l’Istituto penale dei Minori. Sono coinvolti in prima persona un migliaio di adolescenti ‘a rischio esclusione’ dagli 11 ai 17 anni dei quartieri di Is Mirrionis e San Michele.

“In primo piano il diritto degli adolescenti a progettare i propri percorsi di vita. E poi l’importanza di un patto pedagogico tra i soggetti partner per contrastare la povertà educativa minorile”, hanno spiegato presentando il progetto le due ideatrici, Laura Pisu, dell’associazione Malik, e Barbara Cadeddu, ingegnere e docente universitaria. Selezionato tra oltre 800 proposte in tutta Italia, Skillellé è uno dei due progetti sardi vincitori del Bando Adolescenza promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini“, interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. Con le otto azioni concrete sulla città, l’iniziativa coinvolge un ampio partneriato: Comune di Cagliari, i Licei Eleonora D’Arborea e Euclide, il Centro di giustizia minorile per la Sardegna, Città Metropolitana e Università di Cagliari, Ats Sardegna, Sardegna Film Commission, Cus Cagliari, Ctm, Fondazione Emanuela Zancan.

LE AZIONI (SKILL)

Le singole azioni del Progetto Skillellé, che saranno realizzate con il contributo di tutti i soggetti, costituiscono delle risposte concrete ai bisogni specifici (individuali o collettivi) degli adolescenti presi in esame e in grado di concorrere al loro soddisfacimento. Ecco in sintesi le otto principali azioni:

1) Soft Skillers

Realizzazione di un Presidio Civico pilota ad alta densità di servizi e cultura, a cui affiancare un percorso esperienziale, assieme ad operatori e famiglie, di co-gestione e cura degli spazi della Biblioteca del quartiere di Is Mirrionis. L’obiettivo è quello di rendere i giovani cittadini consapevoli e responsabili. I ragazzi lavoreranno autonomamente all’individuazione e alla stesura di un Regolamento, una sorta di Patto da loro ideato che saranno tenuti ad osservare.

2) Skill4life

Incontri con personaggi della scena pubblica nazionale e testimonial sportivi (l’ex magistrato Gherardo Colombo, lo scalatore Enrico Camanni, la docente di economia e statistica alla Facoltà Pontificia Suor Alessandra Smerilli). Avvio alla pratica sportiva e allo scouting di talenti. Apertura di uno sportello di ascolto e di un Canale Web sulle tematiche della promozione della salute con l’obiettivo di superare modelli e stereotipi tipici dell’adolescenza e combattere al contempo i fenomeni di bullismo.

3) Skill4building

Partecipazione al processo di autorecupero degli spazi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu da parte di giovani detenuti che, assieme agli operatori e a gruppi di coetanei delle scuole e dell’Università, miglioreranno la propria condizione di vita e il proprio benessere, riappropriandosi dei luoghi e aprendosi alla comunità territoriale attraverso la formazione edile e la manutenzione civica dei beni comuni. Nel Comitato Scientifico, Luigi Manconi (Responsabile dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e l’architetto Luca Zevi.

4) Skill-Lab

Organizzazione e realizzazione, da parte di gruppi di studenti e adolescenti in carico ai Servizi sociali/minorili, di una rassegna culturale multidisciplinare annuale che, attraverso incontri, appuntamenti e laboratori, potrà darà voce ai loro interessi specifici. Le attività, tese a valorizzare la partecipazione a livello propositivo e decisionale degli adolescenti, consentiranno di costruire nuove possibilità di convivenza e sperimentare forme di cura e gestione condivisa degli spazi comuni. Al termine della prima fase, i Presidi Civici ospiteranno un evento pubblico completamente autogestito dai ragazzi che, per l’intera giornata, incontreranno la comunità cittadina. In questo modo, i Presidi diventano il centro di un sistema educativo che stabilisce relazioni dinamiche con il resto della società civile, facendo proprio il punto di vista degli adolescenti.

5) Skill@school

Le scuole e l’ex Circoscrizione 3 di Is Mirrionis diventano sede di una web-radio autogestita, dedicata ai temi della legalità e dei diritti, da ascoltare sui canali della stazione europea Fred Film Radio trasmessa in 29 lingue. Gli studenti parteciperanno come inviati radiofonici a uno dei più prestigiosi Festival del cinema italiano in collaborazione con lo staff della Film Commission Sardegna.

6) Myface-Mybook

Realizzazione di un format di partecipazione attiva, dedicato appositamente a lettori deboli e non-lettori, il cui obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi nella lettura. Gli incontri con gli autori, tra i più famosi del panorama editoriale nazionale (tra i vari il musicologo Giovanni Bietti, lo scrittore Folco Terzani, la divulgatrice scientifica Alessandra Viola) prevedono letture individuali o collettive, con forme di restituzione critica dell’esperienza legata alla lettura, all’educazione e all’esposizione pubblica di quanto appreso. Per i giovani più coinvolti e partecipi, sono previsti premi in libri.

7) Skill@Bus

Ideazione di una personale rete di trasporti dei tragitti quotidiani studenteschi, una sorta di Mappa dei Desideri della mobilità pensata su misura per i giovani. Gli studenti dei licei coinvolti, in collaborazione con la rete di trasporti del CTM e con la Città Metropolitana di Cagliari saranno invitati a una progettazione di itinerari casa-scuola, che implica un modello di analisi e monitoraggio del pendolarismo giovanile in relazione ai bisogni individuali. Il progetto pilota porterà alla definizione del Piano della Mobilità Studentesca Metropolitana di Cagliari dotato di apposita App, grazie al quale sarà possibile calcolare i propri percorsi personalizzati sul web e sul cellulare.

8) Skill.com

Tra le attività extrascolastiche, la partecipazione a diversi workshop e laboratori di fotodocumentazione, videodocumentazione, green-graffity, video e scrittura da realizzare all’interno dei Presidi Civici. Ogni attività prevede momenti di informazione e soprattutto di comunicazione delle attività svolte con l’obiettivo di stimolare la fidelizzazione dei ragazzi e contribuire alla sostenibilità e alla durata nel tempo delle singole azioni.