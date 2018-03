Una famiglia sarda nel 2017 ha speso in media 407 euro all’anno per la bolletta dell’acqua. La cifra è in linea rispetto ai 408 euro della media nazionale. L’aumento sul 2016 è stato del 3,6% e del 75,4% sul 2007. Molto elevato il livello di dispersione idrica nell’Isola, pari in media al 61% (35% è il valore nazionale), ma con punte del 66% a Nuoro. La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato la tredicesima indagine sui costi sostenuti da una famiglia (fino a tre componenti e con un consumo medio di 192mc all’anno) per il servizio idrico integrato nel corso del 2017. Con qualche accorgimento, però, suggerisce l’organizzazione, si potrebbero risparmiare 117 euro all’anno.

“Con un uso più consapevole e razionale di acqua, che abbiamo quantizzato in 150mc invece di 192mc l’anno, una famiglia sarda spenderebbe 290&euro euro anziché 407 euro, con un risparmio medio del 28,7%”. Ad esempio, in un anno si possono risparmiare 42mc di acqua con questi piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno (risparmio di 4,5mc), riparando un rubinetto (21mc), usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico (8,2mc), chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti (8,7mc). A livello nazionale, le famiglie più “tartassate” risiedono nell’ordine in Toscana (648 euro), Umbria (519), Marche (507) ed Emilia Romagna (505). La regione più economica resta il Molise con 143 euro l’anno, che detiene però anche il primato negativo della dispersione idrica (68%, rispetto al 35% della media nazionale).